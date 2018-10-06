  • السبت 06 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:46 ص
بحث متقدم
اغتيال السادات

بالفيديو: كواليس وتفاصيل جديدة بحادث "المنصة"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على تصريحات ولي العهد السعودي

حريق

"السيسى" يتابع حريق الراشدة و4 طائرات تشارك فى الإطفاء

«بن سلمان»:«تيران وصنافير» مسجلة في مصر باسمنا

"بن سلمان" يفتح النار على "ترامب".. هذا ما قاله

حريق هائل (أرشيفية)

حريق ضخم بقرية "الراشدة" بالوادى الجديد

الدكتور مبروك عطية

«النور» ينتفض ضد «مبروك عطية»: عليك بالاعتذار

أهارون ليفرن، عميد بالجيش الإسرائيلي ومسؤول سابق بمخابرات تل أبيب

استخباراتي إسرائيلي: مروان والملك حسين كشفا موعد الحرب

وزارة التربية والتعليم

بالتفاصيل.. أزمة المليار جنيه في "التربية والتعليم"

حرب أكتوبر

أبطال ملحمة أكتوبر ..«الأقباط على خط بارليف»

برهامي ورسلان

دعوة سلفية لـ"لم الشمل".. هل يستجيب البراهمة والرسلانيين؟

بعد احتراق الوحدة الصحية

الوادى الجديد تقيم مستشفى ميدانى بمدرسة الراشدة

قضايا وحوادث

حرائق
حرائق

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ارتفاع مصابي حريق الراشدة إلى 29 شخصا بالوادي الجديد

#

مجلس الوزراء يتابع تداعيات حادث حريق الوادي الجديد

#

"السيسى" يتابع حريق الراشدة و4 طائرات تشارك فى الإطفاء

#

إخلاء جميع المنازل المواجهة لحريق "الراشدة"

أعلنت الدكتورة سيدة مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد إقامة مستشفى ميداني بمدرسة الراشدة الابتدائية بعد احتراق الوحدة الصحية بالقرية وعلاج 30 حالة إصابة حتى الآن.
وقالت إنه تم استدعاء جميع اطقم الأطباء والممرضين بالمستشفيات والوحدات الصحية بمركز الداخلة، بعد رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات العلاجية نتيجة حريق قرية الراشدة الذي شب في مزارع النخيل مساء اليوم.
وفى نفس السياق تواصل قوات الدفاع المدنى محاولات السيطرة على حريق قرية الراشدة والعوينة وفرض طوق بمحيط المنازل وإقامة عازل ما بين القرية والمزارع لحماية الأهالى من ألسنة اللهب التي تصاعدت نتيجة شدة الرياح، والتهمت اكثر من 60 فدانا .
يذكر إن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد كان قد قرر اخلاء الوحدة الصحية من المرضى والعاملين بها قبيل وصول النيران اليها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "الزراعة" تكشف حقيقة بيع بحيرة المنزلة
» الرياح تنقل حريق الراشدة إلى قرية العوينة في الوادي الجديد
» تفاصيل القبض على موظفة حولت شقتها لـ"شبكة دعارة"
» محمد بن سلمان: صفقة «رائعة» خلال أسبوعين
» ولي العهد السعودي: سنطرح "أرامكو" للاكتتاب
» حريق ضخم بقرية "الراشدة" بالوادى الجديد
» هكذا نجحت "الإخوان" فى انتخابات 2005
» الاتحاد الأوروبي يفجر مفاجأة بشأن الدولار
» بكين تتحفظ على رئيس "الإنتربول" للتحقيق معه
» رسميًا.. هشام طلعت يوضح حقيقة شراء «بيراميدز»
» إسرائيلي يروي تجربته بسيناء: شربت الحشيش وأكلت ملوخية

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • شروق

    05:56 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»