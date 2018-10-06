ارتفاع مصابي حريق الراشدة إلى 29 شخصا بالوادي الجديد

06 أكتوبر 2018 - 02:30 ص

أكدت الدكتورة سيدة مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، أن الحالات المصابة جراء حريق قرية الراشدة ارتفع إلى 29 مصابا ًما بين حروق واختناق واغماء، حيث تم نقل جميع الحالات الى المستشفيات وتم التعامل الفورى السريع لإسعافها، بجانب وضع بعض الحالات تحت الملاحظة.



وقالت انه تم إستدعاء جميع اطقم الأطباء والممرضين بالمستشفيات والوحدات الصحية بمركز الداخلة، بعد رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات العلاجية نتيجة حريق قرية الراشدة الذى شب فى مزارع النخيل منذ 7 ساعات.

