مجلس الوزراء يتابع تداعيات حادث حريق الوادي الجديد

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الحياة السياسية

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

المصريون ووكالات

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يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أولاً بأول تداعيات حادث الحريق الذي نشب بمناطق زراعات النخيل بقرية الراشدة، التابعة لمركز الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد.
وأجرى رئيس الوزراء عدداً من الاتصالات الهاتفية بالوزراء المعنيين، للوقوف على الخطوات المُتخذة للسيطرة على الحريق ومكافحته ومنع انتشاره، وكذا الاطمئنان على سلامة المواطنين في المساكن الواقعة بالمنطقة التي نشب بها الحريق، حيث تأكد من مواصلة عمليات مكافحة النيران، واطمأن لعدم وقوع وفيات حتى الآن، وإنما تعرض عدد من المواطنين بالمنطقة لإصابات بسيطة، الذين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما وجه الوزراء المعنيين بإحاطته بالتطورات لحظة بلحظة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بأهمية الإسراع في الدفع بطائرات الإطفاء وعربات الإسعاف من المحافظات القريبة للمشاركة في السيطرة على الحريق وإخماده، مؤكداً أنه تم التواصل مع القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذي وجه على الفور بإرسال عدد من طائرات الإطفاء التابعة للقوات المسلحة، لمساندة الجهود المدنية في التعامل مع الحريق وحصره ومنع انتشاره إلى مناطق أخرى.

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