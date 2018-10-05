» تفاصيل القبض على موظفة حولت شقتها لـ"شبكة دعارة"

05 أكتوبر 2018 - 11:30 م

ألقت الأجهزة الأمنية ببنى سويف، القبض على شبكة للدعارة، مكونة من 6 أشخاص بمدينة بنى سويف، تديرها موظفة بدرجة مدير إدارة لخدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعى.



وتبين وجود 3 سيدات داخل الشقة يمارسن الرذيلة مع رجلين من محافظة المنيا، بينهم ميكانيكى مطلوب فى 30 حكما فى قضايا مختلفة، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم".



كانت معلومات وردت إلى اللواء جرير مصطفى، مدير الأمن بقيام موظفة فى التضامن الاجتماعى، تعمل مدير إدارة لخدمة المواطنين، تدير شقتها للدعارة بمساكن عبدالسلام عارف، بمدينة بنى سويف.

