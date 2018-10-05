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محمد بن سلمان: صفقة «رائعة» خلال أسبوعين

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محمد بن سلمان
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أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الجمعة، أن هناك صفقة رائعة للسعودية بعد أسبوعين، ستحمل رقما كبيرا بعيدا عن مجال النفط.
وقال ولي العهد، خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية: «سيتم ذلك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وهو مجال بعيد عن النفط، هذه الصفقة هي ما يحدث في المملكة العربية السعودية؛ لذلك هناك صفقة واحدة في مبادرة مستقبل الاستثمار، وهناك صفقات أخرى سيتم إعلانها».
ورفض الأمير محمد بن سلمان الكشف عن مجال الصفقة، إلا أنه أكد أنها ستكون في السعودية، وستحمل أرقاما كبيرة، ولا يفصلنا عنها سوى أسبوعَيْن.
سيتم ذلك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار وهو مجال بعيد عن النفط. هذه الصفقة هي ما يحدث في المملكة العربية السعودية – لذا هناك صفقة واحدة في مبادرة مستقبل الاستثمار وهناك صفقات أخرى سيتم الإعلان عنها.
وحول ما إذا كانت الصفقة في مجال التكنولوجيا، قال: «ربما ولكنها ستكون في السعودية وستحمل أرقاما كبيرة».
يذكر أن ولي العهد السعودي كشف خلال لقائه مع وكالة بلومبرج، أن شركة آبل، عملاق التكنولوجيا الأمريكي، تستعد لافتتاح أول فرع لها بالسعودية، وتحديدا في العاصمة الرياض قريبا.

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