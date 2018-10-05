موسكو: بوتين قد يلتقي ولي العهد السعودي نوفمبر المقبل

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بن سلمان وبوتين
بن سلمان وبوتين

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أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، قد يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال بوغدانوف، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم": "أعتقد أنه ستكون لدى قيادتنا إمكانية التواصل مع القيادة السعودية، خلال قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس (عاصمة الأرجنتين)".
وأضاف: "ستكون هناك إمكانية للاتصال، وكما سمعت يتوجه إلى هناك (بوينس آيرس) ولي العهد (السعودي)، وليس الملك (سلمان)".
وتابع: "إذا كان ولي العهد السعودي موجودا في بوينس آيرس، فمن الممكن أن يكون هناك تواصل من نوع ما. وأعتقد أن ذلك سيكون جزءا مهما من التحضير لزيارة الرئيس بوتين إلى السعودية".
وأشار بوغدانوف، الذي يتقلد أيضا مهام نائب وزير خارجية بلاده، إلى أن موعد زيارة بوتين للسعودية يتوقف على جدول أعماله، دون تقديم موعد دقيق.
وأعرب عن اعتقاده بأن الزيارة قد تحدث "قريبا".
ولفت إلى أنه "يجري الآن العمل على تحديد موعد ملائم".
ولم يستبعد بوغدانوف، أن يزور بوتين، دولة أو دولا أخرى في الخليج أثناء توجهه إلى السعودية.
ومن المقرر أن تعقد قمّة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر/ كانون أول المقبل.
وسنويا، يتضمن جدول أعمال المجموعة أكثر من 50 اجتماعًا على مستوى الوزراء ومبعوثي وزارات الخارجية ومحافظي البنوك المركزية وقادة العالم.
وتبلغ دورة أعمال كل عام ذروتها في قمة القادة التي يحضرها رؤساء الدول والحكومات، حيث يصدرون إعلانًا مشتركًا حول السياسة التي شكلتها اجتماعات مجموعة العشرين على مدار العام. -

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