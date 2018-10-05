» مشاجرة بالمولوتوف والسيوف في الغربية

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تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، اليوم الجمعة، من ضبط 12 متهمًا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والمولوتوف بين عائلتين بقرية "كفر سالم النحال" بدائرة مركز السنطة، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.

البداية عندما تلقى اللواء طارق حسونه، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء سعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرة حامية بين عائلتين بنطاق شوارع قرية "كفر سالم النحال" بدائرة مركز السنطة بسبب خلافات الجيرة.

وأوصى مدير الأمن بانتقال كل من العقيد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية، والعقيد أحمد خيري جعيصه، رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، والرائد محمد الدهراوي، رئيس مباحث مركز السنطة، إلى مكان المشاجرة للوقوف على أخر تطورات الموقف.

وتبين من تحريات النقيب محمد أبوسديرة معاون مباحث مركز السنطة نشوب مشاجرة حامية بين عائلتي "النحال" و"الإسكندراني" بسبب خلافات الجيرة أدت إلى اعتداء كل طرف على الأخر.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة جرى ضبط 12 متهمًا من بين كلا الطرفين وبحوزتهم 11 زجاجة مولوتوف و4 سيوف و4 شوم وزجاجة كبيرة تحوي كميات من البنزين، جرى التحفظ على المضبوطات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم  18474 جنح السنطة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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