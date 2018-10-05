  • السبت 06 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر01:10 ص
بحث متقدم
حريق

"السيسى" يتابع حريق الراشدة و4 طائرات تشارك فى الإطفاء

«بن سلمان»:«تيران وصنافير» مسجلة في مصر باسمنا

"بن سلمان" يفتح النار على "ترامب".. هذا ما قاله

حريق هائل (أرشيفية)

حريق ضخم بقرية "الراشدة" بالوادى الجديد

الدكتور مبروك عطية

«النور» ينتفض ضد «مبروك عطية»: عليك بالاعتذار

أهارون ليفرن، عميد بالجيش الإسرائيلي ومسؤول سابق بمخابرات تل أبيب

استخباراتي إسرائيلي: مروان والملك حسين كشفا موعد الحرب

وزارة التربية والتعليم

بالتفاصيل.. أزمة المليار جنيه في "التربية والتعليم"

حرب أكتوبر

أبطال ملحمة أكتوبر ..«الأقباط على خط بارليف»

برهامي ورسلان

دعوة سلفية لـ"لم الشمل".. هل يستجيب البراهمة والرسلانيين؟

وصف جديد لجماعة الإخوان ..تعرف عليه؟

هكذا نجحت "الإخوان" فى انتخابات 2005

الدولار

الاتحاد الأوروبي يفجر مفاجأة بشأن الدولار

«أوين»: ما يحدث لـ«صلاح» لا يعني نهاية الطريق

الرياضة

صلاح وأوين
صلاح وأوين

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"البرادعي" يكشف عن مأساة تنتظر سوريا

#

هذا ما قاله أسطورة الكرة الإنجليزية عن محمد صلاح

#

تعليق محمد صلاح على مشاركته ضد أوروجواي

#

مصدر مقرب من صلاح يحدد "بدقة" يوم تعافيه من الإصابة

المصريون

ليفربول

صلاح

اوين

علق مايكل أوين، نجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي الأسبق، على مستوى الفرعون المصري محمد صلاح، جناح الريدز ومنتخب مصر، خلال الموسم الحالي.

وأكد أوين، خلال حديثه لقناة "بي تي سبورت"، أن عدم تسجيل صلاح للأهداف لا يعني تراجع مستواه الفني والدليل أن لا يزا مصدر خطر على دفاعات الخصم.

كما أوضح نجم ليفربول السابق أن عدم تسجيل صلاح للأهداف أمر طبيعي مر به نجوم كرة القدم في العالم ولا يعني نهاية الطريق بالنسبة له.

ويلتقي فريق ليفربول مع مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل والموافق 7 أكتوبر، في إطار منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل القبض على موظفة حولت شقتها لـ"شبكة دعارة"
» محمد بن سلمان: صفقة «رائعة» خلال أسبوعين
» ولي العهد السعودي: سنطرح "أرامكو" للاكتتاب
» حريق ضخم بقرية "الراشدة" بالوادى الجديد
» بكين تتحفظ على رئيس "الإنتربول" للتحقيق معه
» رسميًا.. هشام طلعت يوضح حقيقة شراء «بيراميدز»
» إسرائيلي يروي تجربته بسيناء: شربت الحشيش وأكلت ملوخية
» أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة
» تغيير اسم سوازيلاند قبل مواجهة منتخب مصر
» مشاجرة بالمولوتوف والسيوف في الغربية
» الائتلاف الحاكم بإثيوبيا يعيد انتخاب «أبى أحمد» زعيمًا له

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:34 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»