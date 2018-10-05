إنبي يتعادل إيجابيًا مع الإنتاج الحربي

05 أكتوبر 2018 - 08:14 م

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، نتيجة مباراة الإنتاج الحربي مع إنبى، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري العام.

تقدم عمرو الحلوانى الظهير الأيسر لإنبى، لفريقه بالهدف الأول أمام الإنتاج الحربى فى الدقيقة 4، ثم أدرك كابونجا التعادل للإنتاج فى الدقيقة 23 بتسجيله الهدف الأول لفريقه ثم أضاف موسى دياوارا الهدف الثانى للإنتاج الحربى فى الدقيقة 34، قبل أن ينجح محمود قاعود فى تسجيل هدف إنبى الثانى وهدف التعادل فى الدقيقة 51.

وبتلك النتيجة استعاد الإنتاج الحربى المركز الثانى بترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بالتساوي مع الزمالك متصدر الترتيب بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف فيما ارتفع رصيد إنبى للنقطة الـ11 وارتقى للمركز التاسع بعدما كان فى المركز الحادى عشر قبل المباراة.