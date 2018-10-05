» تغيير اسم سوازيلاند قبل مواجهة منتخب مصر

05 أكتوبر 2018 - 08:03 م

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تغيير اسم سوازيلاند إلى مملكة اسواتيني، قبل أيام قليلة من مواجهة الفريقين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون عام 2019.

واعتمد الاتحاد الأفريقي الاسم الجديد لمملكة اسواتيني، بعد عقد الجمعية العمومية للكاف والذي أقيم يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر الجاري بشرم الشيخ، حيث تقدمت المملكة بطلب لتغيير اسمها في المسابقات الإفريقية وتم الموافقة عليه.

وقرر الملك أمسواتي الثالث إعادة الاسم القديم للبلد الواقعة في جنوب القارة قبل الاحتلال البريطاني للبلاد.

ويلتقي المنتخب المصري مع سوازيلاند في 12 أكتوبر الحالى بالقاهرة المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، قبل أن يحل الفراعنة ضيوفا على سوازيلاند في 16 من أكتوبر.