» نفاد تذاكر مباراة الزمالك والهلال السعودى

أعلنت شركة صلة السعودية، نفاد تذاكر مباراة الزمالك والهلال، المقرر إقامتها غدًا السبت، في بطولة السوبر المصري السعودي.

وشهدت المباراة إقبال جماهيري كبير سواء من جانب أنصار الأبيض أو الزعيم السعودي.

وخاض الزمالك مساء اليوم مرانه على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية، الرياض للاستعداد لمباراة الغد؛ حيث ساندتهم الجماهير المصرية الموجودة بالمملكة العربية السعودية.

وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز قد استقبل بعثة الزمالك التي وصلت مساء يوم أمس الخميس مطار الملك خالد الدولي بالرياض لمواجهة الهلال.