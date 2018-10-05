» «فيفا» يوقف نشاط الكرة في سيراليون

05 أكتوبر 2018 - 07:35 م

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الجمعة، إيقاف نشاط كرة القدم في دولة سيراليون بسبب التدخل الحكومي في كرة القدم هناك.

وقال الاتحاد الدولي في بيان رسمي، إن قرار الإيقاف جاء بعد رسالة المكتب التنفيذي للفيفا إلى وزير الرياضة في سيراليون للتعبير عن قلق الـ«فيفا» بإقالة رئيس اتحاد سيراليون لكرة القدم والأمين العام حيث طالب بعودتهما لمنصبهما بدون تأخير وهو ما لم يتحقق.

وأضاف الـ«فيفا» أن منتخبات سيراليون والأندية التابعة لها لا يحق لها المشاركة في أي نشاطات دولية أو قارية حتى يتم رفع العقوبة.