» عامل يشعل النار في نفسه بعد ذبح زوجته

05 أكتوبر 2018 - 07:34 م

أقدم عامل علي إشعال النيران في نفسه بالدقهلية، بعدما رفض أحد أقاربه إخفاؤه بعد ذبح زوجته أمام أطفاله.

البداية عندما تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ميت غمر، يفيد بإشعال عامل النيران في نفسه ونقله لمستشفى ميت غمر المركزي في حالة خطرة.

علي الفور انتقلت مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتبين أن العامل صادر بشأنه أمر ضبط وإحضار في قضية ذبح زوجته أمام أطفاله بقرية كفر النصر الأحد الماضي، وعندما حاول الاختباء لدى أقاربه في بندر ميت غمر هربًا من مطاردة الشرطة رفضوا دخوله البيت فأشعل النار في نفسه.

وبسؤال أقاربه، في محضر الشرطة، أكدوا أنه يدعى "هاني.س.ع"، 38 سنة، عامل، وأنه متهم بقتل زوجته سحر رأفت، 35 سنة، ربة منزل، حيث ذبحها أمام أطفاله.

كان أطفال المتهم، قد أكدوا أن والدهم تشاجر مع أمهم لرفضها بيع البيت المقيمين فيه، وأمسك آلة حادة وضربها بها، وعندما سقطت على الأرض هرب من المنزل وتركها غارقة في دمائها، وحضر الجيران الذين سمعوا أصوات استغاثات من داخل المنزل فوجدوا الأطفال في حالة رعب والأم غارقة في دمائها، وحاولوا إنقاذها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فأبلغوا الشرطة.

وبانتقال فريق أمني إلى مكان الواقعة وفحص الجثة، تبين إصابتها بقطع في الرقبة وتهشم الرأس، وغارقة في دمائها، وأطفالها مصابين بحالة هلع وانهيار عصبي.

وأكد الأطفال، أن والدهم "هاني.س"، 38 عامًا، انهال على رأس الأم بآلة حادة ثم هرب، بعد رفضها بيع المنزل الذي يعيشون فيه والانتقال لشقة بالإيجار، حتى يستثمر ثمن المنزل في مشروع.