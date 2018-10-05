الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في استشهاد فلسطينيين بغزة

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استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

فلسطين

غزة

الأمم المتحدة

تحقيق

دعت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى إجراء تحقيق حول مقتل فلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، منذ نهاية مارس الماضي.

وردا على أسئلة صحفيين حول استشهاد فلسطينييْن بينهما طفل مساء اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي بنيويورك: " من المهم إجراء تحقيق عندما يتعلق الأمر بفقدان أي حياة"، دون تفاصيل أخرى.

ومنذ نهاية مارس الماضي، ينظم الفلسطينيون مسيرات عند حدود غزة، للمطالبة برفع الحصار عن القطاع، أسفرت عن مقتل 195 فلسطينيًا وجرح عشرات الآلاف.

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