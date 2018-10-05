«الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

05 أكتوبر 2018 - 06:50 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، حديثه للقناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن البلاد تشهد الفترة الحالية استقرارًا في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، لافتًا إلى أن درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية في فصل الخريف خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن شهدت الأيام الماضية ارتفاعًا ملحوظًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 23 32

الإسكندرية 23 29

بلطيم 23 29

مطروح 25 28

السلوم 23 27

سيوة 21 34

بورسعيد 24 30

دمياط 24 29

العريش 20 30

رفح 20 29

الإسماعيلية 20 33

السويس 21 32

رأس سدر 25 31

نخل 15 30

نويبع 25 33

طابا 20 31

كاترين 19 29

الطور 24 32

شرم الشيخ 27 34

الغردقة 25 34

مرسى علم 27 35

الفيوم 24 34

بنى سويف 24 34

المنيا 22 34

أسيوط 22 35

سوهاج 24 37

قنا 24 38

الأقصر 24 39

أسوان 27 40

أبوسمبل 26 39

الوادى الجديد 26 38

شلاتين 27 36

ابو رماد 28 34

راس حدربة 28 33

حلايب 29 33