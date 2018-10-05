  • الجمعة 05 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر08:30 م
بحث متقدم
فتحى عزمى

فتحى عزمى: كنت أقضى يومى صائمًا تقديرًا لصديقى "محمد"

مواجهات مع الاحتلال في غزة

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في استشهاد فلسطينيين بغزة

اللواء باقى زكى يوسف ياقوت

أقباط سوهاج كلمة سر تدمير أسطورة خط بارليف

وصف جديد لجماعة الإخوان ..تعرف عليه؟

هكذا نجحت "الإخوان" فى انتخابات 2005

هشام طلعت مصطفى

رسميًا.. هشام طلعت يوضح حقيقة شراء «بيراميدز»

إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز على المتظاهرين

بالصور.. استشهاد 2 وإصابة 124 في غزة

أحمد فؤاد

أحمد فؤاد: هذا ما فعله معي السادات بعد الحرب

الدولار

الاتحاد الأوروبي يفجر مفاجأة بشأن الدولار

مدبولي

أسباب إدراج 19 جامعة مصرية فى التصنيف العالمى؟

صلاح

مدرب الهلال يوجه رسالة قوية للعرب بشأن «صلاح»

موعد مباراة الزمالك والهلال.. والقنوات الناقلة

الرياضة

الزمالك والهلال
الزمالك والهلال

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

كهربا: لا نخشى الهلال.. وهذه رسالتي لجمهور الاتحاد

#

موعد مباراة ليفربول ونابولي.. والقنوات الناقلة

#

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة

#

موعد مباراة مصر والنيجر والقنوات الناقلة

موعد

المصريون

الزمالك

الهلال

القنوات

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الهلال، غدًا السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، في بطولة كأس السوبر المصري السعودي.

وتقام مباراة الزمالك المصري ضد الهلال السعودي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ووصلت بعثة نادي الزمالك، أمس الخميس، إلى مطار الملك خالد بالرياض وكان في استقبالها قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعدد من مسؤولي الهلال في صالة الضيافة.

وستنقل مباراة الهلال ضد الزمالك على كأس السوبر المصري السعودي من خلال البث المباشر عبر قنوات؛

- قناة "ksa sports 1 HD " بتعليق فهد العتيبي

- تطبيق دوري بلس.

- قناة "أبو ظبي الرياضية 1" بصوت المعلق علي الكعبي.

- قناة دبي الرياضية وسيتولى فارس عوض التعليق على المباراة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تغيير اسم سوازيلاند قبل مواجهة منتخب مصر
» الائتلاف الحاكم بإثيوبيا يعيد انتخاب «أبى أحمد» زعيمًا له
» نفاد تذاكر مباراة الزمالك والهلال السعودى
» سمسار يشنق نفسه داخل منزله فى أوسيم
» «فيفا» يوقف نشاط الكرة في سيراليون
» عامل يشعل النار في نفسه بعد ذبح زوجته
» طاقم تحكيم من سيشيل لمباراة المصري وفيتا كلوب
» مشاجرة تنتهي بقتل شاب لشقيقه بأسيوط
» موعد مباراة الزمالك والهلال.. والقنوات الناقلة
» انتحار ربة منزل بعد طلاقها بأسبوعين
» ليبرمان: الأعياد انتهت واحذروا القادم

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:34 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان