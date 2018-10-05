  • الجمعة 05 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر08:32 م
بحث متقدم
فتحى عزمى

فتحى عزمى: كنت أقضى يومى صائمًا تقديرًا لصديقى "محمد"

مواجهات مع الاحتلال في غزة

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في استشهاد فلسطينيين بغزة

اللواء باقى زكى يوسف ياقوت

أقباط سوهاج كلمة سر تدمير أسطورة خط بارليف

وصف جديد لجماعة الإخوان ..تعرف عليه؟

هكذا نجحت "الإخوان" فى انتخابات 2005

هشام طلعت مصطفى

رسميًا.. هشام طلعت يوضح حقيقة شراء «بيراميدز»

إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز على المتظاهرين

بالصور.. استشهاد 2 وإصابة 124 في غزة

أحمد فؤاد

أحمد فؤاد: هذا ما فعله معي السادات بعد الحرب

الدولار

الاتحاد الأوروبي يفجر مفاجأة بشأن الدولار

مدبولي

أسباب إدراج 19 جامعة مصرية فى التصنيف العالمى؟

صلاح

مدرب الهلال يوجه رسالة قوية للعرب بشأن «صلاح»

بعد وفاتها.. 10 معلومات عن المخرجة «عطيات الأبنودي»

الصفحة الأخيرة

عطيات الأبنودي
عطيات الأبنودي

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. "عجل" يتسبب في ذبح زوج لزوجته

#

أهداف مصر من بناء 5 سدود بأوغندا

#

مصر تعزي السودان في ضحايا السيول

#

10 حقائق مذهلة لا تعرفها عن محمد صلاح

وفاة

عطيات الأبنودي

المخرجة

أعلنت أسماء يحيى الطاهر ابنه المخرجة عطيات الأبنودي، عن وفاة والدتها، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكتبت عبر حسابها الشخصى "فيسبوك": "ماما فكت قيود جسمها اللى حاصرها وروحها راحت لربنا.. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة".

-        عطيات الأبنودى هي مخرجة وكاتبة ومنتجة وممثلة مصرية

-        اسمها بالكامل عطيات عوض محمود خليل

-        درست القانون بكلية الحقوق في جامعة القاهرة

-        حازت على درجة الليسانس في عام 1963

-        كما واصلت الدراسة بعدها بالمعهد العالي للسينما وتخرجت منه في عام 1972

-        حصلت على زمالة مدرسة السينما والتليفزيون الدولية من بريطانيا في عام 1976

-        واحدة من أبرز الأسماء في صناعة الأفلام التسجيلية في مصر

-        قامت بتأسيس شركة إنتاج، وهى شركة (أبنود فيلم)

-        اهتمت في كافة أفلامها برصد الحياة الاجتماعية اليومية للشرائح الكادحة في مصر

-        توفيت اليوم عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تغيير اسم سوازيلاند قبل مواجهة منتخب مصر
» الائتلاف الحاكم بإثيوبيا يعيد انتخاب «أبى أحمد» زعيمًا له
» نفاد تذاكر مباراة الزمالك والهلال السعودى
» سمسار يشنق نفسه داخل منزله فى أوسيم
» «فيفا» يوقف نشاط الكرة في سيراليون
» عامل يشعل النار في نفسه بعد ذبح زوجته
» طاقم تحكيم من سيشيل لمباراة المصري وفيتا كلوب
» مشاجرة تنتهي بقتل شاب لشقيقه بأسيوط
» موعد مباراة الزمالك والهلال.. والقنوات الناقلة
» انتحار ربة منزل بعد طلاقها بأسبوعين
» ليبرمان: الأعياد انتهت واحذروا القادم

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:34 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان