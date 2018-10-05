بعد وفاتها.. 10 معلومات عن المخرجة «عطيات الأبنودي»

05 أكتوبر 2018 - 06:28 م

أعلنت أسماء يحيى الطاهر ابنه المخرجة عطيات الأبنودي، عن وفاة والدتها، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكتبت عبر حسابها الشخصى "فيسبوك": "ماما فكت قيود جسمها اللى حاصرها وروحها راحت لربنا.. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة".

- عطيات الأبنودى هي مخرجة وكاتبة ومنتجة وممثلة مصرية

- اسمها بالكامل عطيات عوض محمود خليل

- درست القانون بكلية الحقوق في جامعة القاهرة

- حازت على درجة الليسانس في عام 1963

- كما واصلت الدراسة بعدها بالمعهد العالي للسينما وتخرجت منه في عام 1972

- حصلت على زمالة مدرسة السينما والتليفزيون الدولية من بريطانيا في عام 1976

- واحدة من أبرز الأسماء في صناعة الأفلام التسجيلية في مصر

- قامت بتأسيس شركة إنتاج، وهى شركة (أبنود فيلم)

- اهتمت في كافة أفلامها برصد الحياة الاجتماعية اليومية للشرائح الكادحة في مصر

- توفيت اليوم عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض