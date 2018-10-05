  • الجمعة 05 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر08:31 م
بحث متقدم
فتحى عزمى

فتحى عزمى: كنت أقضى يومى صائمًا تقديرًا لصديقى "محمد"

مواجهات مع الاحتلال في غزة

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في استشهاد فلسطينيين بغزة

اللواء باقى زكى يوسف ياقوت

أقباط سوهاج كلمة سر تدمير أسطورة خط بارليف

وصف جديد لجماعة الإخوان ..تعرف عليه؟

هكذا نجحت "الإخوان" فى انتخابات 2005

هشام طلعت مصطفى

رسميًا.. هشام طلعت يوضح حقيقة شراء «بيراميدز»

إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز على المتظاهرين

بالصور.. استشهاد 2 وإصابة 124 في غزة

أحمد فؤاد

أحمد فؤاد: هذا ما فعله معي السادات بعد الحرب

الدولار

الاتحاد الأوروبي يفجر مفاجأة بشأن الدولار

مدبولي

أسباب إدراج 19 جامعة مصرية فى التصنيف العالمى؟

صلاح

مدرب الهلال يوجه رسالة قوية للعرب بشأن «صلاح»

رسميًا.. هشام طلعت يوضح حقيقة شراء «بيراميدز»

الرياضة

هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. هشام طلعت مصطفى يتفاوض على شراء "بيراميدز"

#

بيان من اتحاد الكرة بشأن السوبر المصري السعودي

#

«تركي آل الشيخ» يوجه رسالة للعاملين بـ«بيراميدز»

#

"الإعلاميين" تحيل مدحت شلبى لـ"اللجنة القانونية"

ال الشيخ

المصريون

هشام

طلعت مصطفى

أصدرت مجموعة شركات طلعت مصطفى، بيانًا رسميًا، تنفي فيه الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن عزمها شراء نادي بيراميدز، مشددة على أن كل هذه الأنباء ليس لها أساس من الصحة.

وقالت المجموعة في بيان تم نشره عبر الصفحات الرسمية للمجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي: «ننفي بشكل قاطع أي أنباء عن التفاوض على شراء نادى بيراميدز، بالإشارة إلى ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية بشأن التفاوض لشراء نادى بيراميدز، نؤكد أن كل هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وننفى بشكل قاطع هذه الإشاعة التي ليس لها أي أساس من الصحة».

يذكر أن وزير الرياضي السعودي تركي آل شيخ، قد قرر ترك الاستثمار الرياضي بمصر بعدما أغلق قناة بيراميدز، ويبحث عن مستثمر لشراء النادي.  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تغيير اسم سوازيلاند قبل مواجهة منتخب مصر
» الائتلاف الحاكم بإثيوبيا يعيد انتخاب «أبى أحمد» زعيمًا له
» نفاد تذاكر مباراة الزمالك والهلال السعودى
» سمسار يشنق نفسه داخل منزله فى أوسيم
» «فيفا» يوقف نشاط الكرة في سيراليون
» عامل يشعل النار في نفسه بعد ذبح زوجته
» طاقم تحكيم من سيشيل لمباراة المصري وفيتا كلوب
» مشاجرة تنتهي بقتل شاب لشقيقه بأسيوط
» موعد مباراة الزمالك والهلال.. والقنوات الناقلة
» انتحار ربة منزل بعد طلاقها بأسبوعين
» ليبرمان: الأعياد انتهت واحذروا القادم

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:34 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان