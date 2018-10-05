«كلوب» يكشف عن الشىء الوحيد الذي تغير في «صلاح»

05 أكتوبر 2018 - 06:14 م

رد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على تساؤلات وسائل الإعلام الإنجليزية بخصوص تراجع مستوى النجم محمد صلاح، جناح الريدز والمنتخب الوطني، هذا الموسم عن العام الماضي.

وقال «كلوب»، في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي: «كل مهاجم يمكنه إصدار كتابًا عن تلك اللحظات، ولا يوجد شىء مقلق في ذلك، والناس تعتقد أن صلاح تغير وهذا غير صحيح».

وتابع: «‏لم يتوقع أحد من صلاح أن يسجل 10 أهداف بعد 5 أو 6 مباريات نحن ببداية الموسم لا يوجد مهاجم فعل ذلك الشىء الوحيد الذي تغير هو طبيعة الأسئلة التي تسألونها».

وأضاف: «دائمًا ما قام به الموسم الماضي كان مفاجئ ولم يعد كذلك الآن بالنسبة لكم فهذا كارثة بالنسبة لي أنا مطمئن لست قلقًا بشأنه وشأن الهجوم».

يذكر أن ليفربول سيواجه مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل، على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي «البريميرليج».