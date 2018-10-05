تواجد أمني مكثف لمنع تجدد اشتباكات بين عائلتين بالقليوبية

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الاجهزة الامنية

القليوبية

مشاجرة بين عائلتين

مطب صناعى

كثفت الأجهزة الأمنية من وجودها في عزبة الشرقاوية، بقرية سنديون محافظة القليوبية، اليوم، الجمعة، تحسباً لوقوع اشتباكات بين عائلتين، عقب القبض على عدد من أطرافهما، أثناء سيطرتها على مشاجرة بين الجانبين، حدثت قبل صلاة الجمعة، وذلك عقب القبض على 5 أفراد من الجانبين.

كان العقيد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، تلقى بلاغاً بوجود مشاجرة وحريق ومصابين بناحية دائرة المركز، وتم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن.

وانتقل على الفور النقيب حسين فتحى معاون مباحث مركز قليوب وقوات من الأمن، وتبين حدوث المشاجره بين عائلتين بسبب قيام أحدى الأشخاص من إحدى العائل بإنشاء مطب صناعى بالطريق أمام منزل شخص من العائلة الأخرى.


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