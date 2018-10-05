بالصور.. تعرف على صاحب أطول رموش في العالم

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صاحب أطول رموش في العالم
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متابعات - خالد الشرقاوي

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أطول رموش في العالم

نشر موقع "لايف" الروسي، صور الطفل طاجيكي يدعى "موينا باتشونايف" يبلغ من العمر 11، يملك أطول رموش في العالم.

وأكد والدا "موينا"، اللذين انتقلا من طاجكستان للعيش في موسكو، عندما ولد موينا، أن رموشه كانت تلامس شفتيه، ومع الوقت نمت رموشه حتى وصلت إلى طول 3.5 سم.

وقام الخبراء بتسجيل الطفل في موسوعة الأرقام القياسية الروسية.

وقام الأطباء بإخضاع الطفل لفحوصات معينة والتي أظهرت بأن الطفل في حالة صحية ممتازة، والسبب في طول رموشه يعود إلى كون الجين المسؤول عن نمو الرموش، لم يعمل كالمعتاد.

ويهتم الصبي بكرة القدم ويحلم بأن يصبح لاعبًا عظيمًا.

ولفت "موينا" الأنظار إليه من قبل العديد من وسائل الأعلام، مثل ديلي ميل وغيرها من وسائل الأعلام، بإضافةً إلى ذلك، قام المغني الروسي "طرزان" بالتقاط صور مع الطفل ونشرها على حسابه الخاص على إنستجرام.



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