النجوم يهزم الداخلية 1/2

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فاز فريق نجوم إف سي على الداخلية، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، على ملعب كلية الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة العاشرة.

جاءت المباراة جيدة المستوى، تقدم النجوم في الشوط الأول، عن طريق أحمد شرويدة، في الدقيقة 40، ولم يقدم الفريقان المنتظر منهما في شوط متوسط ولم يشهد هجمات خطيرة من الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تحسن الأداء الهجومي، ونجح حسام باولو في إدراك هدف التعادل للداخلية في الدقيقة 75، ولكن عاد مصطفى السيد وأحرز الهدف الثاني للنجوم في الدقيقة 81.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد النجوم للنقطة التاسعة محتلاً المركز الخامس عشر، فيما توقف رصيد الداخلية عند النقطة الحادية عشر محتلاً المركز الثامن.



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