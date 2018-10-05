انفجار وشيك بغزة ومصر تتدخل

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محمد محمود

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فلسطين

غزة

انفجار

القاهرة تريد تجنب اندلاع مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل

يأتي ذلك عبر طرح أفكار جديدة على وفد حماس بقيادة العاروري

نخبة فتح تنتظر معجزة فيما يتعلق بالمحادثات التي تجرى بمصر

الحركة ترغب في إقناع  حماس بإعادة السلطة الفلسطينية لغزة  

مصر تضغط على عباس كي يوقف عقوباته ضد أهالي القطاع

رئيس السلطة يخشى من اتهامه بإشعال حرب بين حماس وإسرائيل

قال موقع "نيوز وان" الإخباري العبري إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يفكر في اتخاذ قرار هذا الشهر بالانفصال عن غزة وفرض عقوبات جديدة عليها، بينما ترى تقديرات أن الضغوط الدولية والإقليمية ستجبر عباس على عدم تنفيذ تهديداته تلك". 

وواصل "هذا في الوقت الذي تواصل فيه القاهرة منع حدوث انفجار في قطاع غزة واندلاع مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل؛ وذلك عن طريق طرح أفكار جديدة على وفد حركة حماس بقيادة صالح العاروي الذي زار مصر مؤخرا وأجرى محادثات مع مسؤولي الاستخبارات المصريين".

وتابع "عباس من جانبه أعلن أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سينعقد هذا الشهر؛ لمناقشة العلاقات بين المنظمة وإسرائيل وحماس واتخاذ قرارات ضد الأخيرتين؛ لكن التقديرات ترى أن عباس لن يتجرأ على القيام بذلك".

ولفت "فعليا، تنتظر نخبة حركة فتح نتائج المحادثات التي تجرى بالقاهرة، وأن تسفر هذه المحادثات عن معجزة وينجح المصريون في إقناع حماس بالموافقة على صيغة تسمح بإعادة السلطة الفلسطينية لغزة مع صلاحيات كاملة؛ وذلك لتجنب الحاجة إلى استخدام عقوبات جديد ضد القطاع".

وأضاف"هل يحدث تطور في مفاوضات القاهرة؟ وفد حماس سيتشاور مع قيادة الحركة ومع مجلس الشورى التابع لها، بينما سيطلب من رئيس السلطة الفلسطينية إرسال وفد فتحاوي للعاصمة المصرية وتستمر النقاشات عدة أسابيع"، مشيرا إلى أن "عباس فتح جبهات ضد إدارة ترامب وإسرائيل وحماس وهو يواصل الحرب على الجبهات الثلاث تلك؛ لأن الأمر يخدمه على الصعيد السياسي الداخلي".

وقالت "مصر تمارس ضغوطا شديدة على عباس كي يتوقف عن سياسته ضد قطاع غزة ولا يتخذ أي عقوبات جديدة ضد مواطني الأخير، ويرى مسؤولون فتحاويون أن عباس يخشى من اتهامه بإشعال حرب جديدة في غزة بين حماس وإسرائيل ولهذا فإنه سيجد المبرر المناسب ليؤجل في هذه المرحلة فرض عقوبات جديدة على 2 مليون غزاوي يعيشون بالقطاع". 

وختمت "رئيس السلطة الفلسطينية يعلم جيدا أن أي مواجهة بين حماس وإسرائيل لن تؤدي إلى الوحدة بين الضفة والقطاع ولن تعيد السلطة الفلسطينية إلى غزة، كما أن حكومة نتنياهو غير معنية أو مهتمة بإعادة احتلال القطاع والقضاء على حكم حماس، في الوقت الذي ستفشل فيه عقوبات جديدة من رام الله في تركيع  نظام حماس، ولهذا فإن عباس حتى إذا اتخذ قرارات ضد القطاع فإنه لن ينفذها". 


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