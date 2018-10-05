تونس تعلن تمديد حالة الطوارئ

05 أكتوبر 2018 - 05:09 م

قررت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ ثلاث سنوات، لمدة شهر إضافي، اعتبارًا من الاثنين المقبل.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان لها اليوم، أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، استقبل الجمعة، بقصر الرئاسة في قرطاج، وزيري الداخلية هشام الفوراتي، والدفاع عبد الكريم الزبيدي.

وأوضح أن اللقاء استعرض الوضع الأمني والعسكري في البلاد وعلى الحدود، وجاهزية مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية في مواجهة الإرهاب ومقاومة الجريمة المنظمة.

وكانت السلطات التونسية قد فرضت حالة الطوارئ أول مرة، نهاية نوفمبر 2015، إثر تفجير إرهابي استهدف حافلة لعناصر من أمن الرئاسة وسط العاصمة تونس، مخلّفًا نحو 30 قتيل وجريح.

ولاحقا، جرى تمديد حالة الطوارئ عدة مرات، كان آخرها في 12 مارس الماضي.

ويمنح قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات واسعة، منها وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير(منع) الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.



