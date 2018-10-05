الاتحاد الأوروبي يفجر مفاجأة بشأن الدولار

05 أكتوبر 2018 - 05:05 م

دعا رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى التعامل باليورو بدلًا عن الدولار في صادرات الطاقة.

وقال "يونكر" في كلمة ألقاها، بالبرلمان النمساوي في العاصمة فيينا، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية النمسا، إن "80 بالمائة من صادرات الاتحاد الأوروبي بمجال الطاقة تباع بالدولار الأمريكي؛ في الوقت الذي نقوم باستيراد 2 بالمائة فقط من نفقات طاقتنا من الولايات المتحدة، هذا أمر غير طبيعي".

وأشار رئيس المفوضية الأوروبية إلى أن الولايات المتحدة تشتري طائرات من أوروبا عبر الدولار، مؤكدا أن "هذا غير صائب ويجب تعديله".

وأكد أن أوروبا بحاجة لأن تكون أكثر نشاطا في السياسة العالمية، وأن تتبنى التعددية حول القضايا الدولية.

وقال في هذا الإطار: "بعضنا يعتقد أن أوروبا كبيرة جدا، فهناك من يرى أننا ما زلنا أسياد العالم، ولكن العالم ليس بحاجة إلى سيّد، وإنما إلى التعددية".

وشدد "يونكر" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في كلمته أمام الأمم المتحدة إن بلاده أكثر البلدان التي تقدم دعما ماليا للمنظمة الأممية، مبينا أن "هذه المعلومة خاطئة".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي الأكثر مساهمة في الميزانية السنوية للأمم المتحدة".

وأكد أنه على الأوروبيين أن يوفوا بتعهداتهم تجاه اتفاق باريس للمناخ، والاتفاق النووي الإيراني، قائلا: "لا ينبغي لنا أن ننسحب (عن الاتفاقين) لأن أحدهم قام بذلك" في إشارة منه للولايات المتحدة.

وبيّن "يونكر" أن الاتحاد الأوروبي يعيش نهضة في التجارة الدولية في السنوات الأخيرة، وعزز التعاون التجاري مع الشركاء الآخرين، خصوصا منذ أن بدأت الولايات المتحدة في إبداء مواقف أحادية الجانب في التجارة.

وتسببت الولايات المتحدة في مارس الماضي، بتوترات تجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي، عندما هددت بفرض رسوم على وارداتها، إن لم يتم إعادة النظر في الاتفاقات التجارية.

وفي يونيو الماضي، بدأت الولايات المتحدة فرض رسوم على وارداتها من الاتحاد الأوروبي والصين، على سلع الصلب والألومنيوم بنسبة تراوحت بين 10 و25%.