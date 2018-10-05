أسباب إدراج 19 جامعة مصرية فى التصنيف العالمى؟

05 أكتوبر 2018 - 04:55 م

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أسباب إدراج 19 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني "Times Higher Education "، بين أفضل 1200 جامعة شملها التصنيف من بين 25 ألف جامعة على مستوى العالم.

وبلغ عدد الجامعات المصرية 9 جامعات فى تصنيف العام الماضي، و8 جامعات فى العام قبل الماضي، و3 جامعات فقط في تصنيف تم منذ 3 سنوات.

ويوضح تصنيف "Times Higher Education " لعام 2019، أن هناك تقدمًا ملحوظًا للجامعات الإقليمية في هذا الترتيب، حيث جاءت جامعات "الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبنها، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والمنصورة، وقناة السويس" فى المرتبة من 601 – 800، وجاءت جامعات "الإسكندرية، والقاهرة، والفيوم، وسوهاج، وطنطا" فى المرتبة من 801 – 1000، بينما جاءت جامعات "عين شمس، والأزهر، وأسيوط، وحلوان، والمنوفية، والمنيا، وجنوب الوادى، والزقازيق" فى المرتبة من 1001- 1200.

وأكد مدبولي، أن الدولة تضع ملف الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية على أجندة الأولويات، وهناك جهود كبيرة تبذل على الأرض، سواء فى نظام التعليم قبل الجامعى أو الجامعى، وستشهد الفترة المقبلة افتتاح عدد من الجامعات المتميزة، بالمدن الجديدة التى تنشئها الدولة حاليا، ستقدم مستوى تعليميا عاليا.

وتابع رئيس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، نتائج هذا التصنيف، إذ أعلن الوزير أن نسبة الجامعات المصرية التى ظهرت فى تصنيف التايمز بلغت 1.5% من إجمالى 1200 جامعة، وهذه النسبة تفوق تعداد سكان مصر (1.3%) من إجمالى تعداد السكان العالمي، ووفقا لهذا التصنيف الذى يعد من أقوى التصنيفات الدولية للجامعات تكون مصر قد تفوقت على العديد من دول العالم المتقدم فى التصنيف الدولي للجامعات.

وأكد وزير التعليم العالي، أن هناك تكليفات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالارتقاء بموقع الجامعات المصرية فى التصنيف الدولي للجامعات، وما تحقق هو نتيجة تنفيذ هذه التكليفات، فهذا النجاح للجامعات المصرية فى التصنيف الدولي يرجع إلى إصرار منظومة التعليم الجامعى فى مصر على تنفيذ هذه التكليفات والارتقاء بموقع الجامعات المصرية فى التصنيف الدولي للجامعات، والتقدم الملحوظ على مستوى تنفيذ خطة التعليم العالى والبحث العلمى ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مؤكدًا الجهود المتميزة التي بذلتها الجامعات المصرية بالتعاون مع لجنة "مساعدة الجامعات المصرية على تحسين التصنيف الدولي" التى شكلتها الوزارة لتقديم الدعم للجامعات فى هذا الملف المهم.

وأوضح عبد الغفار، أن اللجنة نظمت أكثر من 20 ورشة عمل، بمشاركة ممثلي الجامعات والمراكز البحثية وخبراء من مختلف دول العالم، كما أن هذه الفترة تشهد تنامي دور أساتذة الجامعات فى النشر الدولي للبحوث فى كبرى المجلات العلمية.

تجدر الإشارة إلى أن تصنيف "Times Higher Education " يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية في مجالات: التعليم (البيئة التعليمية بنسبة 30%)، البحث (حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة 30%)، الاستشهادات (تأثير البحث بنسبة 30 %)، العلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5%)، دخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5 %).

وفيما يتعلق بوضع الجامعات المصرية بالتصنيفات العالمية الأخرى، قال وزير التعليم العالى:

• تصنيف جامعات شنغهاي الصيني: جاء ترتيب جامعة القاهرة فى هذا التصنيف بين 400-500 على مستوى العالم، وفى عام 2017 زاد عدد الجامعات المصرية بعد إدراج جامعتي الإسكندرية وعين شمس، وفي عام 2018 تم إدراج جامعتي المنصورة وبني سويف فأصبحت خمس جامعات هى (القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، المنصورة، بني سويف).

• تصنيف ليدن الهولندى: في عام 2017 تم إدراج أربع جامعات مصرية هى جامعات: (القاهرة، عين شمس، المنصورة، الإسكندرية).

• تصنيف US News الأمريكي: في عام 2018 تم إدراج 12 جامعة مصرية هى جامعات: (القاهرة، حلوان، قناة السويس، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، الأزهر، الزقازيق، طنطا، المنوفية، الجامعة البريطانية فى مصر).

• تصنيف QS البريطاني: في عام 2018 تم إدراج ست جامعات مصرية هى (القاهرة، عين شمس، الأزهر، الإسكندرية، أسيوط، الجامعة الأمريكية بالقاهرة).