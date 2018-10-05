«عموري»: درسنا الزمالك جيدًا.. ونطمح للفوز باللقب

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الزمالك

الهلال

عموري

أكد عمر عبد الرحمن «عموري»، صانع ألعاب فريق الهلال السعودي والمنتخب الإماراتي، جاهزية فريقه لمباراة الزمالك، المقرر لها غدًا السبت، في الرياض، ببطولة السوبر المصري السعودي.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «ألعب في فريق كبير ودائما نطمح للفوز بالألقاب، كما أن المدير الفني للفريق درس الزمالك وسيضع الخطة المناسبة للمواجهة».

وشدد «عموري» على أن الزمالك لديه قاعدة جماهيرية كبيرة ويتوقع أن يكون هناك حضور جماهيري كبير من الناديين في لقاء الغد.

وواصل، «لا أحتاج أن ندعو جماهيرنا فهم أول من يدعمنا واعتدنا على ذلك، تبقى واجبنا نحن كلاعبين».

وأضاف، «نريد تحقيق البطولة .. الهلال لا يطمح إلا للكأس».



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