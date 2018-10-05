05 أكتوبر 2018 - 04:29 م

قالت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم، اليوم الجمعة، إن الاتحاد سيرسل بعثة تقصي حقائق لتقييم فرض عقوبات على ميانمار، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وبحسب وكالة "رويترز"، أضافت أن مهمة البعثة هي دراسة احتمال إلغاء وضع "كل شيء إلا السلاح"، الذي يسمح لأفقر الدول في العالم ببيع أي سلع للاتحاد الأوروبي بدون رسوم باستثناء الأسلحة.

وقالت في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء التجارة من الدول الأعضاء في الاتحاد بمدينة إنسبروك في النمسا، "لا يمكننا استبعاد هذه النتيجة، السبب هو الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في ميانمار".

وكانت تقرير لـ"رويترز" أشارت يوم الأربعاء الماضي، إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على ميانمار بسبب أزمة الروهينجا.

واتهم تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرا جيش ميانمار بارتكاب أعمال قتل واغتصاب جماعية "بقصد الإبادة الجماعية" بحق الروهينجا في ولاية راخين، ودعا إلى محاكمة قائد الجيش وخمسة جنرالات بموجب القانون الدولي.