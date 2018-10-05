تفاصيل انتحار أمين شرطة بالأميرية

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انتحار امين شرطة

نجح رجال مباحث القاهرة من كشف سر العثور على جثة أمين شرطة مفصول مشنوق داخل شقة صديقه بمنطقة الأميرية، حيث تبين من التحريات أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وبينت التحريات، التي أشرف عليها اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة أن الضحية تخلص من حياته بسبب أزمة نفسية أصيب بها بعد فصله من العمل.

وأشارت التحريات، إلى أن الضحية انعزل عن أصدقائه وترك منزله واستقر بصحبة صديقه منذ شهرين تقريبًا، فصنع مشنقة داخل غرفة النوم بشقة زميله.

وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي أمرت بتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة ، بلاغًا من موظف يفيد بأن صديقه شنق نفسه بحبل داخل غرفة  شقة الأول الكائنة في شارع أبوعيسى مدينة الفردوس بدائرة القسم.

علي الفور انتقل فريق من المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لخالد ع أ" 41 سنة، أمين شرطة مفصول، معلق من العنق بواسطة حبل بسقف غرفة نوم بشقة صديقه، ويرتدي ملابسه كاملة، وتم إنزاله، وتبين وجود آثار زرقة وإحمرار حول الرقبة.

 وبسؤال صديقه، قرر بأنه حال عودته للشقة اكتشف انتحار صديقه، مضيفًا أنه كان يمر بأزمة نفسية منذ فترة تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.


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