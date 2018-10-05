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طفلة مصرية تحطم الرقم القياسي لـ«أطول غطسة»

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الطفلة ريم أشرف فوزى
الطفلة ريم أشرف فوزى

خالد الشرقاوي

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جينيس

أطول غطسة

حققت الطفلة ريم أشرف فوزى، 14 عاماً، الطالبة فى الصف الثالث الإعدادي بمدرسة سان جوزيف الخاصة للغات بشرم الشيخ، أصغر غطاسة فى العالم، رقم قياسي جديد بعد كسر الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة «جينيس» العالمية باسم الأسترالية كريستسن كويل 38 سنة.

واستمرت "ريم" في عمق البحر لتسجيل رقم قياسى جديد لأطول غطسة تحت الماء لتصل 55 ساعة، اليوم، وغطس معها عدد من الغطاسين والفريق المساعد لها تحت الماء ورفعوا علم مصر ولافتات كسر الرقم القياسي لأطول غطسة.

وقالت رباب رشدي، والدة البطلة، إنها سعيدة بابنتها التى حققت حلمها بالتدريب والمثابرة والإصرار والعزيمة ووجهت الشكر لكل أهالي شرم الشيخ الذين ساندوا وشجعوا محاولة ابنتها لدخول موسوعة «جينيس» ولو بالدعاء.


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