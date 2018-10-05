إحباط سفر 26 طفلًا هجرة غير شرعية في البحيرة

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قوات حرس الحدود

رشيد

الهجرة غير الشرعية

26 طفل

تمكنت قوات حرس الحدود بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بالبحيرة اليوم، الجمعة، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ26 طفلًا من محافظة أسيوط، أثناء تواجدهم في مدينة رشيد، حيث كانوا في طريقهم لركوب مركب فى البحر الأبيض المتوسط، والمرور من رشيد إلى كفر الشيخ ومنها الى دولة ايطاليا بمركب صيد.

البداية كانت عندما وردت معلومات لضباط قطاع مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بمكتب رشيد، تفيد باعتزام عدد من الأشخاص المتواجدين بأحد المقاهي الكائنة بالطريق الدولى بدائرة مركز شرطة رشيد، مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية عن طريق البحر لدولة إيطاليا.

كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، بأنه تلقى بلاغا من الرائد محمود الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة رشيد بالقبض على شخصين ومعهم 26 طفلا، فى طريقهم لركوب مركب ليقودهم للهجرة غير الشرعية إلى دولة إيطاليا.

على الفور استهدفت مأمورية من ضباط القطاع بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة رشيد بقيادة الرائد محمود الشرقاوي رئيس المباحث، مكان تواجد المذكورين، وتم ضبط 26 فردًا جميعهم ذكور تتراوح أعمارهم بين 14 و19 عاما، وجميعهم مقيمون بمركزي الفتح وأبنوب بمحافظة أسيوط.

 وقامت المأمورية باقتيادهم لمركز شرطة رشيد، وسط تشديدات أمنية مكثفة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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