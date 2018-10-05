  • الجمعة 05 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر08:34 م
بحث متقدم
فتحى عزمى

فتحى عزمى: كنت أقضى يومى صائمًا تقديرًا لصديقى "محمد"

مواجهات مع الاحتلال في غزة

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في استشهاد فلسطينيين بغزة

اللواء باقى زكى يوسف ياقوت

أقباط سوهاج كلمة سر تدمير أسطورة خط بارليف

وصف جديد لجماعة الإخوان ..تعرف عليه؟

هكذا نجحت "الإخوان" فى انتخابات 2005

هشام طلعت مصطفى

رسميًا.. هشام طلعت يوضح حقيقة شراء «بيراميدز»

إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز على المتظاهرين

بالصور.. استشهاد 2 وإصابة 124 في غزة

أحمد فؤاد

أحمد فؤاد: هذا ما فعله معي السادات بعد الحرب

الدولار

الاتحاد الأوروبي يفجر مفاجأة بشأن الدولار

مدبولي

أسباب إدراج 19 جامعة مصرية فى التصنيف العالمى؟

صلاح

مدرب الهلال يوجه رسالة قوية للعرب بشأن «صلاح»

«جروس»: لن نتنازل عن السوبر.. وهدفي إسعاد جماهير الزمالك

الرياضة

جروس
جروس

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

جماهير الزمالك تحتشد لشراء تذاكر مباراة الهلال السعودي

#

الهلال السعودي يعلن أسعار تذاكر مباراة الزمالك

#

"مفيش دكر يقدر يمنعنى من دخول الزمالك"

#

مفاجأة.. "عباس" يعلن رحيل "جروس" عن الزمالك

المصريون

الزمالك

جروس

أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صعوبة مباراة فريقه أمام الهلال السعودي، مؤكدًا أنه سيلاقي فريق من أكبر الأندية الآسيوية والذي تغير كثيرًا عما واجهته في الماضي حيث أصبح يضم نحو 8 لاعبين على مستوى فني مميز.

وأعلن «جروس» خلال المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر المصري السعودي، جاهزية فريقه لمواجهة الهلال، غدًا السبت، قائلا سنعمل جاهدين لتحقيق لقب كأس السوبر، مشيرًا إلى أنه سيدفع بتشكيل قوى من أجل إسعاد جماهير الزمالك.

وأشار  كريستيان جروس، ننتظر جماهير الزمالك التي ستعطي للمباراة طعم آخر، وذلك بسبب غيابهم عن المباريات التي تقام في مصر.

واختتم جروس تصريحاته موجها الشكر للمستشار تركي آل شيخ وزير الرياضة السعودي لحرصه على إقامة هذه المباراة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تغيير اسم سوازيلاند قبل مواجهة منتخب مصر
» الائتلاف الحاكم بإثيوبيا يعيد انتخاب «أبى أحمد» زعيمًا له
» نفاد تذاكر مباراة الزمالك والهلال السعودى
» سمسار يشنق نفسه داخل منزله فى أوسيم
» «فيفا» يوقف نشاط الكرة في سيراليون
» عامل يشعل النار في نفسه بعد ذبح زوجته
» طاقم تحكيم من سيشيل لمباراة المصري وفيتا كلوب
» مشاجرة تنتهي بقتل شاب لشقيقه بأسيوط
» موعد مباراة الزمالك والهلال.. والقنوات الناقلة
» انتحار ربة منزل بعد طلاقها بأسبوعين
» ليبرمان: الأعياد انتهت واحذروا القادم

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:34 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان