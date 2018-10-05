«جروس»: لن نتنازل عن السوبر.. وهدفي إسعاد جماهير الزمالك

05 أكتوبر 2018 - 03:59 م

أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صعوبة مباراة فريقه أمام الهلال السعودي، مؤكدًا أنه سيلاقي فريق من أكبر الأندية الآسيوية والذي تغير كثيرًا عما واجهته في الماضي حيث أصبح يضم نحو 8 لاعبين على مستوى فني مميز.

وأعلن «جروس» خلال المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر المصري السعودي، جاهزية فريقه لمواجهة الهلال، غدًا السبت، قائلا سنعمل جاهدين لتحقيق لقب كأس السوبر، مشيرًا إلى أنه سيدفع بتشكيل قوى من أجل إسعاد جماهير الزمالك.

وأشار كريستيان جروس، ننتظر جماهير الزمالك التي ستعطي للمباراة طعم آخر، وذلك بسبب غيابهم عن المباريات التي تقام في مصر.

واختتم جروس تصريحاته موجها الشكر للمستشار تركي آل شيخ وزير الرياضة السعودي لحرصه على إقامة هذه المباراة.