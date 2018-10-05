  • الجمعة 05 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر08:34 م
بحث متقدم
فتحى عزمى

فتحى عزمى: كنت أقضى يومى صائمًا تقديرًا لصديقى "محمد"

مواجهات مع الاحتلال في غزة

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في استشهاد فلسطينيين بغزة

اللواء باقى زكى يوسف ياقوت

أقباط سوهاج كلمة سر تدمير أسطورة خط بارليف

وصف جديد لجماعة الإخوان ..تعرف عليه؟

هكذا نجحت "الإخوان" فى انتخابات 2005

هشام طلعت مصطفى

رسميًا.. هشام طلعت يوضح حقيقة شراء «بيراميدز»

إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز على المتظاهرين

بالصور.. استشهاد 2 وإصابة 124 في غزة

أحمد فؤاد

أحمد فؤاد: هذا ما فعله معي السادات بعد الحرب

الدولار

الاتحاد الأوروبي يفجر مفاجأة بشأن الدولار

مدبولي

أسباب إدراج 19 جامعة مصرية فى التصنيف العالمى؟

صلاح

مدرب الهلال يوجه رسالة قوية للعرب بشأن «صلاح»

بالتجمع الخامس

مريض نفسي يقتل قاضيًا داخل مسكنه

آخر الأخبار

اطلاق نار
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

القبض على«مُختل» أطلق النار في المسجد النبوي

#

لمروره بأزمة نفسية.. انتحار شاب بالجيزة

#

عامل وزوجته يلقيان بأنفسهما من الطابق السابع بالجيزة

#

انتحار عامل شنقًا داخل مسكنه بالبدرشين

الاجهزة الامنية

اطلاق نار

التجمع الخامس

مريض نفسي

قتل قاضي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لأمن العاصمة في كشف غموض الشروع في قتل قاضٍ بمحكمة الأسرة داخل منزله بمنطقة التجمع الخامس.

وتبين أن وراء الجريمة أحد جيرانه وهو مهتز نفسيا، وضبط المتهم وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق، وقال مصدر أمني إن القاضي من المرجح أن يتنازل عن البلاغ بسبب إصابة الضحية بمرض نفسي، والوقوف إلى جانب أسرته في معالجته وإدخاله إلى مستشفى.

وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة عن مفاجأة خلال تحقيقاتها في واقعة إطلاق الرصاص على قاضٍ في محكمة الأسرة داخل منزله في القاهرة الجديدة.

وبينت التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول، أن الواقعة جنائية، مشيرة إلى أن منفذ الجريمة وصل إلى منزل القاضي وضغط على جرس منزله، وعقب مشاهدته للقاضي أطلق الرصاص عليه وفر هاربًا، فاستقرت الرصاصة في كتف القاضي.

وأفادت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بأن معاينة النيابة عثرت على كاميرا في محيط الحادث، وتحديدًا في منزل مجاور لمنزل القاضي وبفحصها لم يتم التوصل إلى منفذ الجريمة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تغيير اسم سوازيلاند قبل مواجهة منتخب مصر
» الائتلاف الحاكم بإثيوبيا يعيد انتخاب «أبى أحمد» زعيمًا له
» نفاد تذاكر مباراة الزمالك والهلال السعودى
» سمسار يشنق نفسه داخل منزله فى أوسيم
» «فيفا» يوقف نشاط الكرة في سيراليون
» عامل يشعل النار في نفسه بعد ذبح زوجته
» طاقم تحكيم من سيشيل لمباراة المصري وفيتا كلوب
» مشاجرة تنتهي بقتل شاب لشقيقه بأسيوط
» موعد مباراة الزمالك والهلال.. والقنوات الناقلة
» انتحار ربة منزل بعد طلاقها بأسبوعين
» ليبرمان: الأعياد انتهت واحذروا القادم

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:34 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان