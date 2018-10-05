  • الجمعة 05 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر08:33 م
بحث متقدم
فتحى عزمى

فتحى عزمى: كنت أقضى يومى صائمًا تقديرًا لصديقى "محمد"

مواجهات مع الاحتلال في غزة

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في استشهاد فلسطينيين بغزة

اللواء باقى زكى يوسف ياقوت

أقباط سوهاج كلمة سر تدمير أسطورة خط بارليف

وصف جديد لجماعة الإخوان ..تعرف عليه؟

هكذا نجحت "الإخوان" فى انتخابات 2005

هشام طلعت مصطفى

رسميًا.. هشام طلعت يوضح حقيقة شراء «بيراميدز»

إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز على المتظاهرين

بالصور.. استشهاد 2 وإصابة 124 في غزة

أحمد فؤاد

أحمد فؤاد: هذا ما فعله معي السادات بعد الحرب

الدولار

الاتحاد الأوروبي يفجر مفاجأة بشأن الدولار

مدبولي

أسباب إدراج 19 جامعة مصرية فى التصنيف العالمى؟

صلاح

مدرب الهلال يوجه رسالة قوية للعرب بشأن «صلاح»

تعرف على رسالة «صباحي» لمعصوم مرزوق بمحبسه

الحياة السياسية

صباحى ومرزوق
صباحى ومرزوق

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

طبيب يقتل مريضته بـ"3 كلمات" من فمه

#

ابنة معصوم مرزوق ترد على الاتهامات الموجهة له

#

القبض على «معصوم مرزوق» يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

#

بعد القبض عليه.. تعرف على مبادرة السفير معصوم مرزوق

حمدين صباحى

معصوم مرزوق

حرب 73

بعث حمدين صباحى، مؤسس حزب تيار الكرامة والمرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، بالتزامن مع الذكرى الـ45 لحرب أكتوبر 73، رسالة إنسانية إلى السفير معصوم مرزوق المتواجد فى السجن على ذمة التحقيقات لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، تلقى تمويلًا بغرض إرهابي، مشيرًا فيها إلى أن "مرزوق" كان أحد أبطال الحرب.

وقال "صباحى"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إلى السفير معصوم مرزوق ، ناشرًا صورة له إبان الحرب: "هو أحد أبطال حرب أكتوبر، ومصر تحتفل بعيد النصر وأحد صناع النصر سجين".

وتحتفل الدولة المصرية هذه الأيام بذكرى انتصار حرب أكتوبر الـ45، وهي الحرب التى شنتها كل من مصر وسوريا على إسرائيل عام 1973 وهي رابع الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948، حرب 1956 وحرب 1967 التي كانت إسرائيل احتلت فيها شبه جزيرة سيناء من مصر وهضبة الجولان من سوريا إلى جانب الضفة الغربية من الأردن، إضافةً إلى قطاع غزة الخاضع آنذاك لحكم عسكري مصري.

وانتهت الحرب رسميًا بالتوقيع على اتفاقيات فك الاشتباك بين جميع الأطراف، ومن أهم نتائجها تحطم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر التي كان يدعيها القادة العسكريون في إسرائيل، وتوقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979، واسترداد مصر لسيادتها الكاملة على سيناء وقناة السويس في 25 أبريل 1982، ما عدا طابا التي تم تحريرها عن طريق التحكيم الدولي في 19 مارس 1989.

شاهد صورة مرزوق..




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تغيير اسم سوازيلاند قبل مواجهة منتخب مصر
» الائتلاف الحاكم بإثيوبيا يعيد انتخاب «أبى أحمد» زعيمًا له
» نفاد تذاكر مباراة الزمالك والهلال السعودى
» سمسار يشنق نفسه داخل منزله فى أوسيم
» «فيفا» يوقف نشاط الكرة في سيراليون
» عامل يشعل النار في نفسه بعد ذبح زوجته
» طاقم تحكيم من سيشيل لمباراة المصري وفيتا كلوب
» مشاجرة تنتهي بقتل شاب لشقيقه بأسيوط
» موعد مباراة الزمالك والهلال.. والقنوات الناقلة
» انتحار ربة منزل بعد طلاقها بأسبوعين
» ليبرمان: الأعياد انتهت واحذروا القادم

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:34 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان