شاهد.. تذكرة قطار بجنيه والسكة الحديد تؤكد صحتها

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السكة الحديد

قطارات

سكك حديد مصر

تذكرة

اشرف رسلان

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس صورة لتذكرة قطار تحمل فئة واحد جنيه مما أثار الجدل حول حقيقة هذا التذكرة، لكن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة سكك حديد مصر أكد صحة وجود هذه التذكرة وانها تابعة لسكك حديد مصر.

وقال "رسلان": "نعم السكة الحديد لا زالت تطرح تذاكر لركاب القطارات بقيمة جنيه واثنين وثلاثة وأقل من 5 جنيهات، وذلك على خطوط الوجه البحري، وفي قطار المناشي، وقطار القاهرة- القناطر- منوف".

وأوضح أشرف رسلان، أن الهيئة لن تقوم برفع سعر تذكرة القطارات حاليا، مستطردا :"لن نرفع سعر التذكرة إلا بعد التطوير.. هذه أوامر من الرئيس عبدالفتاح السيسي"، وفقا لـ"أخبار اليوم".

وفي سياق آخر، أشار رئيس هيئة سكك حديد مصر، إلى أن الهيئة في طور الانتهاء من توقيع أوراق صفقة الـ1300 عربة قطارات مكيفة، والتي سيتم توزيعها على كافة الخطوط، ما سيحدث نقلة نوعية في سكك حديد مصر، بحسب وصفه.

شاهد..



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