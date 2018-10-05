الزعفرانى : هذه ذكرياتى عن حرب اكتوبر 73

05 أكتوبر 2018 - 02:45 م

استرجع خالد الزعفرانى الخبير فى شئون الجماعات الاسلامية ، ذكرياته عما حدث فى فترة قيام حرب 6 أكتوبر ، مشيرا الى انه فقد شخص كان أقرب إلى قلبه فى هذه الاحداث .

وقال الزعفرانى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" :" حرب أكتوبرقامت وأنامعتقل بالقلعة وفرحت بالعبور وكنت أتمنى اشارك واستشهد فيها".

وتابع قائلا :" واستشهد فيها أول من تأثرت بتدينه حمزة الزعفرانى إبن عمى وكان نقيب مهندس ، الاعز الى قلبى ".

وتفاعل معه رواد موقع التواصل الاجتماعى ، فقال خالد المسحراتى " الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر "

وتسائلت جيهان ابراهيم " كنت معتقل ليه حضرتك ؟ "

وتابع احمد التومى " خالي كان مصابي الحرب وظل أثر الرصاص في كتفه إلى أن توفاه الله ووالدي شارك في الحربين 67 كمجند و 73 كضابط إحتياط وقضى خدمته في أسلحة مختلفة في البحرية والطيران والمشاة عليهم جميعًا رحمة الله"