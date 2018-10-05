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شاهد.. مصفف يستخدم النار لتزيين شعر زبائنه

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إيمان هاني

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النار

ديلي ميل

مصفف

استخدم مصفف شعر هولندي النار لتزيين شعر زبائنه، وفرده بطريقة طبيعية، بعيدا عن استخدام المواد الكيميائية.

ونجح مصفف الشعر "قادر ديميريل" صاحب صالون تجميل للرجال في هولندا، في الحصول على عدد كبير من الزبائن، عن طريق استخدامه لأسلوب مختلف وغير تقليدي في تصفيف الشعر، حيث يستخدم النار لفرد الشعر وجعله أملس وناعم بشكل أفضل، والتخلص من الشعر المقصف، وتهذيب الأطراف، طبقا لما نشرته نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكد "ديميريل"، أنه تعلم تلك التقنية أثناء إقامته في تركيا، حيث تستخدم بشكل واسع للتخلص من قمل الشعر، وكبديل لمجففات الشعر، ولكنه وجد إنها تجدي نفعًا كبيرًا في تمليس الشعر، والتخلص من الشعر التالف، وتهذيب الأطراف.

ويقول ديميريل: "زبائني ليسوا خائفين لأنهم يثقون بي، كما أنها ليست مؤلمة"، معقبًا: "أنا أستمتع بعملي لأنه مختلف، كما أحب أن أقوم بتعليم الحلاقين الآخرين كيفية استخدام هذه التقنية".

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