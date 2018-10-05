مفاجأة.. هشام طلعت مصطفى يتفاوض على شراء "بيراميدز"

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طلعت مصطفي
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بيراميدز

في مفاجأة من العيار الثقيل كشف الإعلامي الرياضي كريم خطاب، عن دخول أحد رجال الأعمال المصريين في شراء نادي "بيراميدز".

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي يتفاوض لشراء نادي بيراميدز".

جدير بالذكر أن رجل الأعمال طلعت مصطفي شريك رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، في بعض المشاريع الكبرى ومنها فنادق فورسيزونز.

وكان وزير الرياضي السعودي تركي آل شيخ، قد قرر ترك الاستثمار الرياضي بمصر بعدما أغلق قناة بيراميدز، ويبحث عن مستثمر لشراء النادي.   



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