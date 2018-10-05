» وفاة والدة وزير الزراعة

05 أكتوبر 2018 - 02:29 م

شيع الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جنازة والدته، بمسجد أبو ستيت، بمسقط رأسه، بقرية أولاد عليو بمركز البلينا بسوهاج، بعد انتهاء صلاة ظهر الجمعة.

حضر الجنازة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، واللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، ولفيف من قيادات المحافظة، وعمد ومشايخ القرى بالمركز، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ولفيف من الشخصيات العامة، وممثلي الأحزاب السياسية والحركات الشبابية بالمحافظة.

يذكر أن والدة الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توفيت أمس، الخميس، بمنزله في القاهرة.



