"كوليبالي" ينتصر والأهلي يلجأ للفيفا

05 أكتوبر 2018 - 02:28 م

خاطب النادي الأهلي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن انتقال اللاعب سليماني كوليبالي بعد انتقاله إلى بارتيك الإسكتلندي، مطالبًا بإيقافه عن اللعب حتى سداد الغرامة الموقعة عليه؛ بسبب هروبه من النادي الأهلي.

وطلب الأهلي فى خطابه الموجه إلى اتحاد الكرة من أجل إرساله للفيفا، تحديد فترة محددة للاعب لسداد الغرامة المقدرة بمليون و436 ألف دولار للنادى الأحمر، وفي حالة عدم السداد يتم إيقاف اللاعب نهائيًا.

وكان قد أعلن نادي بارتيك ثيسل الإسكتلندي عن تسجيل سليماني كوليبالي لاعب الأهلي السابق رسميًا في الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم كلاعب للفريق وأصبح متاحا للعب على الفور مع الفريق.

ونشر النادي بيانا رسميا قال فيه :"الاتحاد الاسكتلندي أرسل طلبا للاتحاد المصري للحصول على البطاقة الدولية للاعب، وحصلنا من الاتحاد الدولي لكرة القدم على بطاقة مؤقتة سمحت لنا بإتمام تسجيله مع الفريق".

كانت المحكمة الرياضية قد قررت تغريم كوليبالى مليونا و436 ألف دولار لصالح الأهلى، بعدما هرب اللاعب من القلعة الحمراء فى مايو قبل الماضى دون أسانيد مقنعة.