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منح الأيزيدية ناديًا جائزة نوبل للسلام

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ناديا

وكالات - حنان حمدتو

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ناديا مراد

نوبل للسلام

دونى موكويجى

أعلنت لجنة نوبل النروجية، في أوسلو، عن فوز الأيزيدية ناديا مراد والطبيب النسائي دوني موكويجي بفوز جائزة نوبل للسلام لهذا العام.

عالج موكويجي النساء ضحايا الاغتصاب في جمهورية الكونغو الديموقراطية، أما الإيزيدية ناديا مراد فكانت من أسيرات تنظيم داعش.

وكان هناك 331 مُرشح للجائزة، من بينهم 216 شخص و115 منظمة، وفقًا لما أعلنته اللجنة، من بينهم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي رحبت بمئات الآلاف من الللاجئين السوريين في بلادها، ما جعلها تواجه انتقادات لاذعة، مُرشحة أيضًا للجائزة، والناشط السعودي المحتجز رائف بدوي، منظمات مثل “مراسلون بلا حدود” و”لجنة حماية الصحافيين”، برنامج الأغذية العالمي والمفوضية العليا للاجئين، وهناك توقعات بفوز حملة “مي تو” التي ساعدت على الكشف عن جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب.

وتتضمن جائزة نوبل شهادة وميدالية ذهبية ومكافأة مالية قدرها تسعة ملايين كرونة سويدية (871 ألف يورو).



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