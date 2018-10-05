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تكتب المصحف بالتطريز اليدوي.. في 30 عامًا

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تكتب المصحف بالتطريز اليديو في 30 عاما
تكتب المصحف بالتطريز اليديو في 30 عاما

عبد القادر وحيد

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المدينة المنورة

المصحف

باكستانية

التطريز اليدوي

قامت امرأة من ولاية البنجاب الباكستانية تدعى "نسيم أختر" بخياطة المصحف الشريف كاملًا بـ(التطريز اليدوي)، ليظهر بذلك أغرب مصحف بالعالم، حيث إنه لم يكتب بالقلم ولا بالحبر ولا بالفحم.

كانت السيدة الباكستانية قد بدأت مهمتها العظيمة عام 1987 من القرن الماضي وانتهت منه هذا العام، حيث كانت عاهدت نفسها ألا تخيط أي حرف من حروف الذكر الحكيم إلا وهي على طهارة كاملة وفي الثلث الأخير من الليل.

وقضت السيدة الباكستانية في إعداد المصحف الكريم مدة جاوزت الثلاثين عامًا، حيث قدمته هدية إلى متحف القرآن الكريم بالمدينة المنورة في موسم الحج الماضي .




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