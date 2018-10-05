تصريح صادم من مسئول عن ترميم القصور القديمة

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دي إم سي

الإسكندرية

حسين عبد البصير

أكد الدكتور حسين عبد البصير، مدير مكتب الآثار بمكتبة الإسكندرية، أن بناء قصور جديدة أقل تكلفة من ترميم القديمة.

وقال "عبد البصير"، فى لقاء له على قناة "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إن القصور القديمة تمثل قوة مصر الناعمة، وفى الوقت ذاته يمكنها أن تشارك بشكل كبير في إدارة الاقتصاد المصري، واستغلالها فى الفعاليات الثقافية والأنشطة الفنية.

وأشار مدير مكتب الآثار بمكتبة الإسكندرية، إلى أن مصر بها قصور تاريخية كثيرة ولكن أهمها هو 40 قصرًا فقط وتعمل عليها وزارة الآثار بالتنسيق مع وزارتى السياحة والثقافة.

شاهد الفيديو..


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