التعليم العالي: 1.5% نسبة مشاركة الجامعات المصرية في "التايمز"

05 أكتوبر 2018 - 02:13 م

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، نتائج تصنيف الجامعات المصرية عالميًا في "التايمز البريطانى"، حيث أكد الوزير، أن نسبة الجامعات المصرية التى ظهرت فى تصنيف التايمز بلغت 1.5% من إجمالى 1200 جامعة، وهذه النسبة تفوق تعداد سكان مصر (1.3%) من إجمالى تعداد السكان العالمي، ووفقاً لهذا التصنيف الذى يعد من أقوى التصنيفات الدولية للجامعات تكون مصر قد تفوقت على العديد من دول العالم المتقدم فى التصنيف الدولي للجامعات.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف التايمز البريطاني “Times Higher Education ” ليصل إلى 19 جامعة مصرية بين أفضل 1200 جامعة شملها التصنيف من بين 25 ألف جامعة على مستوى العالم مقارنة بالأعوام الماضية ، وبلغ عـــدد الجامعات المصرية 9 جامعات في تصنيف العام الماضي، و8 جامعات في العام قبل الماضي، و3 جامعات فقط في التصنيف الذي تم منذ 3 سنوات.





وأوضح وزير التعليم العالي أن هناك تكليفات مستمرة من الرئيس السيسي بالارتقاء بموقع الجامعات المصرية فى التصنيف الدولي للجامعات، وما تحقق هو نتيجة تنفيذ هذه التكليفات، فهذا النجاح للجامعات المصرية فى التصنيف الدولي يرجع إلى إصرار منظومة التعليم الجامعى فى مصر على تنفيذ هذه التكليفات والارتقاء بموقع الجامعات المصرية فى التصنيف الدولي للجامعات، والتقدم الملحوظ على مستوى تنفيذ خطة التعليم العالى والبحث العلمى ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مؤكدًا الجهود المتميزة التي بذلتها الجامعات المصرية بالتعاون مع لجنة”مساعدة الجامعات المصرية على تحسين التصنيف الدولي” التى شكلتها الوزارة لتقديم الدعم للجامعات فى هذا الملف المهم، موضحا أن اللجنة نظمت أكثر من 20 ورشة عمل، بمشاركة ممثلي الجامعات والمراكز البحثية وخبراء من مختلف دول العالم، كما أن هذه الفترة تشهد تنامي دور أساتذة الجامعات فى النشر الدولي للبحوث فى كبرى المجلات العلمية.

ويوضح تصنيف “Times Higher Education ” للعام 2019 أن هناك تقدمًا ملحوظًا للجامعات الإقليمية في هذا الترتيب، حيث جاءت جامعات “الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبنها، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والمنصورة، وقناة السويس” في المرتبة من 601 – 800، وجاءت جامعات “الإسكندرية، والقاهرة، والفيوم، وسوهاج، وطنطا” فى المرتبة من 801 – 1000، بينما جاءت جامعات “عين شمس، والأزهر، وأسيوط، وحلوان، والمنوفية، والمنيا، وجنوب الوادى، والزقازيق”فى المرتبة من 1001-1200.

تجدر الإشارة إلى أن تصنيف”Times Higher Education ”يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية في مجالات: التعليم (البيئة التعليمية بنسبة 30%)، البحث(حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة30%)، الاستشهادات (تأثير البحث بنسبة 30 %)، العلاقات الدولية(أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5%)، دخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة2.5 %)