مباحث التموين تضبط 1.6 طن لحوم فاسدة

05 أكتوبر 2018 - 01:45 م

ضبطت مباحث التموين طنًا و660 كيلو لحوم فاسدة، داخل ثلاجة في السيدة زينب.

تلقى ضباط إدارة شرطة التموين، بلاغا يفيد بتخزين صاحب ثلاجة لحوم كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وفاسدة.

وأسفرت المأمورية عن ضبط 1.660 طن لحوم مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، ومنتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.