الوزراء يفعل تطبيق "الواتس آب" لاستقبال شكاوى تراكم القمامة

05 أكتوبر 2018 - 01:44 م

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقبال شكاوى تراكم القمامة بالمحافظات من خلال تقرير عرض عليه اليوم، في ضوء تفعيل خطي هاتف محمول لاستقبال رسائل المواطنين عبر تطبيق "واتس آب"، حول أماكن تراكم أكوام القمامة بجميع أنحاء الجمهورية، كآلية تضاف إلى استقبال الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأفاد التقرير، بأن المنظومة استقبلت حتى مساء الخميس 4 أكتوبر 2018، أي في يوم تقريبًا، بعد انطلاقها، 319 رسالة وشكوى لتراكم مخلفات وقمامة، منها (221) عبر تطبيق “واتس آب”، و(98) عبر الموقع الإلكتروني، ومركز الاتصال، وتم توجيه الرسائل والشكاوى للجهات المختصة للتعامل معها وفقا لطبيعة كل منها، كما تلقت المنظومة 153 رسالة وشكوى غير مكتملة البيانات وجار التواصل مع أصحابها لاستكمال المعلومات الخاصة بأماكن التجمعات محل شكواهم.

وشدد رئيس الوزراء على سرعة الاستجابة من المسئولين في الوزارات المختلفة، ورفع أكوام القمامة على الفور، وإرسال صور من نفس الموقع لمسئولي منظومة الشكاوى بمركز معلومات مجلس الوزراء، مؤكدا أن الأداء في هذا الملف، الذي يهم جميع المواطنين، سيكون إحدى آليات تقييم المسئولين.

كما أكد التقرير التنسيق مع المسئولين بالوزارات المعنية وكافة المحافظات، لتفعيل آليات التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية بالمستويات المختلفة، وأجهزة المدن الجديدة، ومديري المديريات.