"حواس" يلتقي 500 طفل بسفح الأهرام ضمن جولاته الإرشادية

05 أكتوبر 2018 - 01:35 م

أقام الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار السابق، حفلًا لأكثر من 500 طفل وشاب من مختلف الأعمار أمام هرم الملك خوفو، بمنطقة آثار الهرم، فى إطار الجولات الإرشادية التي ينظمها مركز زاهى حواس للمصريات، التابع لمكتبة الإسكندرية.

وقال "حواس"، فى تصريحات له، "يجب أن تكونوا فخورين بتاريخكم وحضارتكم فمصر تمتلك ما لا يملكه العالم، وهي الأهرامات التي تحوي الكثير من الأسرار التي مازالت تكتشف حتى الآن".

وقدم الدكتور زاهي حواس، شرحًا لتاريخ منطقة آثار الهرم، وكيفية بناء الهرم الذي كان يعد مشروعًا قوميًا في مصر القديمة، وقصة اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون، نافيا ما يتردد عن وجود ما يسمى بلعنة الفراعنة.

ومن جانبهم، أعربت مجموعة من الأطفال عن سعادتها بلقاء الدكتور زاهي حواس، مؤكدين استمتاعهم بما عرفوه عن تاريخ مصر القديم، وقصة بناء الأهرامات أحد عجائب الدنيا السبع.

وأعرب الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية ومدير مركز “زاهي حواس للمصريات ” عن سعادته بتفاعل الأطفال والشباب بشكل كبير مع شرح الدكتور زاهى حواس، الأمر الذى يؤكد شغفهم لمعرفة الحضارة المصرية القديمة.

وأكد الأثري علي أبو دشيش المستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس، أن المركز مستمر فى عقد اللقاءات المتجددة مع الأطفال فى مختلف المواقع الأثرية؛ وتنظيم ومؤتمرات وندوات ومحاضرات ومدارس للحفائر.