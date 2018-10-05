سقوط "آية" بشحنة مخدرات في القليوبية

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المخدرات

تجارة

القليوبية

تجارة الحشيش

القبض على تاجرة مخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية فى القليوبية، القبض على تاجرة المخدرات الشهيرة بـ"آية"، بحوزتها 3 كيلو بانجو، و300 جرام حشيش بشبين القناطر.

وردت معلومات لضباط مباحث المخدرات بالقليوبية، عن تجهيز "أنعام. ج. م"، والشهيرة بـ"آية"، شحنة مخدرات كبرى بشبين القناطر.

وعلى الفور أعدت الأجهزة الأمنية، كمينًا محكمًا للمتهمة بالقرب من مزلقان سكة حديد السلخانة، بندر شبين القناطر، وألقت القبض عليها، وبحوزتها كمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 3 كجم، وكمية من الحشيش المخدر تزن نحو 300 جرام.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



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