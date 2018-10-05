رسالة جديدة لبشار من زوجة الجاسوس إيلي كوهين

05 أكتوبر 2018 - 01:25 م

قامت زوجة الجاسوس الإسرائيلي "إيلي كوهين"، بتوجيه رسالة جديدة إلي بشار الأسد، تناشده فيها بتسليم رفات زوجها الموجودة في سوريا.

كانت "نادية كوهين"، زوجة الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، قد وجهت رسالة شفوية لبشار في إطار كلمتها التي ألقتها الأربعاء الماضي في مدينة " نهاريا" الإسرائيلية، بحسب الموقع العبري "واللا".

وأكد الموقع العبري، أن "كوهين" توسلت للأسد لأجل تسليم رفات زوجها، والذي تم إعدامه في عام 1965، بالأراضي السورية.

وأضافت "كوهين"، في رسالتها لبشار: "أتوسل إليك، وأطلب منك أن ترحم وترأف بحالنا، وتقوم بالإفراج عن رفات زوجي، أرجوك انظر إلينا واعفُ عنا، فقد بلغت من العمر 83 عامًا".



