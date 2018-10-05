بالأرقام.. أين ذهبت تبرعات تركي آل الشيخ للقلعة الحمراء؟

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الاهلى

تركي

المكافاة

بيراميدز

عقب تشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة، لحصر أموال  تركي آل الشيخ  التي تبرع بها للنادي الأهلي، والتي تلقتها خزينة النادي الأحمر وقدرها  119 مليون جنيه، ترصد "المصريون" أين ذهبت تلك الأموال من خزانة النادي.

كانت النسبة الأولى للاعب النادي الأهلي والصفقة الجديدة له صلاح محسن، والتي حصل بمقتضاها نادي إنبي علي مبلغ 42 مليون جنيه في أكبر صفقة بتاريخ الدوري المصري.

وكانت النسبة الثانية للاعب نادي الأهلي السعودي الحالي، والذي جدد له الأهلي بمبلغ 46 مليون جنيه قبل أن يتسغني عنه بعد ساعات من تجديد عقده، بسبب إمضاء عقد مع نادي الزمالك.

وتأتي المكافآت في المرتبة الأولي من أموال آل شيخ حيث تخطت 1.8 مليون دولار.

وكان رئيس الأهلي قد طلب فى خطاب رسمي موجه لوزارة الشباب والرياضة فى الـ 27 من مايو الماضى تشكيل لجنة لحصر تبرعات  تركي آل الشيخ  مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وكانت اللجنة التي شكلتها وزارة الشباب والرياضة بناءً قد أكدت سلامة موقف النادي القانوني في دخول جميع الأموال إلى خزينته.

من جهة أخرى كشفت مصادر لموقع "مصراوي"، أن الساعات التى أهداها تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي الأحمر دخلت خزينة النادي بإجراءات قانونية سليمة.

وأضاف المصدر الذى رفض الكشف عن هويته "الساعات التى حصل عليها أعضاء المجلس كانت على سبيل الهدية الشخصية وهي فى خزينة النادي منذ استلامها".

وأنهي "نبحث إقامة مزاد لبيعها أو طريقة أخري لتحويل الأموال لخزينة النادي بعد مخاطبة الجهة الإدارية".


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